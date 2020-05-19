Больше 215 тысяч клиентов ВТБ пожелали взять кредитные каникулы

Свыше 215 тысяч заявок на кредитные каникулы подали клиенты банка ВТБ, Такова статистика за апрель и первую половину мая.

Как пояснили в банке, заявки одобрены не всем.

"Приоритетным направлением работы ВТБ в апреле стала поддержка клиентов, пострадавших от пандемии COVID-19. За апрель и первую половину мая ВТБ принял 215 тысяч заявок на предоставление кредитных каникул почти на 190 миллиардов рублей", - рассказал заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

На сегодняшний день кредитные каникулы одобрены на общую сумму в 164 миллиарда рублей. Они предоставлены 195 тысячам заемщиков. Большинство клиентов запросило отсрочку платежей по кредитам, выданным наличными. Больше 25% - по ипотеке, остальные по автокредитам. Еще 1,8 миллиона человек получили кредитные каникулы по кредитным картам.

Ранее «Правда.Ру» сообщала, что за первый квартал 2020 года за ипотечными каникулами в банки России обратилось более 8 тысяч человек. За этот же период Банк России получил более 200 жалоб от россиян, которым банки не предоставили ипотечные каникулы.