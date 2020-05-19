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Индексы азиатской биржи чуть-чуть подросли. Это свет в конце тоннеля?

Экономика » Финансы » Биржи

Обнадеживающие новости пришли с открытия азиатских фондовых бирж во вторник, 18 мая: индексы показали тенденцию к повышению.

Это позволяет предполагать, что экономика может быстро стабилизироваться:

  • акции выросли в Токио, Сиднее и Сеуле, хотя величина аванса была меньше, чем в США,
  • гонконгские фьючерсы подорожали почти на 2%,
  • нефть консолидировалась выше $ 30 за баррель,
  • Западно-Техасская промежуточная нефть марки Brent подорожала на 4,4% до $33,23 за баррель.
  • золото подорожало на 0,1% до $ 1734,75 за унцию,
  • фьючерсы на индекс S&P 500 выросли на 0,1% по состоянию на 9:02 утра в Токио. 

"Кратковременные скачки цен на акции, даже когда рынки устанавливают новые минимумы, не являются чем-то необычным, - говорит Эшвин Аланкар, глава отдела глобального распределения активов в Janus Henderson. - Прогнозные показатели, такие как пересмотр доходов и цены опционов пока делать рано, но тенденция,начавшаяся с ослаблением коронавирусных ограничений по миру, вселяет долю оптимизма и надежду,что  один из самых крутых спадов со времен Депрессии, подходит к концу".

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