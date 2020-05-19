Индексы азиатской биржи чуть-чуть подросли. Это свет в конце тоннеля?

Обнадеживающие новости пришли с открытия азиатских фондовых бирж во вторник, 18 мая: индексы показали тенденцию к повышению.

Это позволяет предполагать, что экономика может быстро стабилизироваться:

акции выросли в Токио, Сиднее и Сеуле, хотя величина аванса была меньше, чем в США,

гонконгские фьючерсы подорожали почти на 2%,

нефть консолидировалась выше $ 30 за баррель,

Западно-Техасская промежуточная нефть марки Brent подорожала на 4,4% до $33,23 за баррель.

золото подорожало на 0,1% до $ 1734,75 за унцию,

фьючерсы на индекс S&P 500 выросли на 0,1% по состоянию на 9:02 утра в Токио.