Обнадеживающие новости пришли с открытия азиатских фондовых бирж во вторник, 18 мая: индексы показали тенденцию к повышению.
Это позволяет предполагать, что экономика может быстро стабилизироваться:
"Кратковременные скачки цен на акции, даже когда рынки устанавливают новые минимумы, не являются чем-то необычным, - говорит Эшвин Аланкар, глава отдела глобального распределения активов в Janus Henderson. - Прогнозные показатели, такие как пересмотр доходов и цены опционов пока делать рано, но тенденция,начавшаяся с ослаблением коронавирусных ограничений по миру, вселяет долю оптимизма и надежду,что один из самых крутых спадов со времен Депрессии, подходит к концу".
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