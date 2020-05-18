В Самарской области малоимущим семьям в апреле будут компенсированы расходы за жилищно-коммунальные услуги.
"Формула, по которой считают субсидию, простая. Но её итог один: все получатели этих выплат в апреле не будут вносить никакие средства за ЖКХ. Их компенсируют из регионального бюджета. По сути, обнуляем платёж для малообеспеченных граждан", — заявил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
Субсидию получат семьи, у которых на оплату услуг ЖКХ уходит более 22% дохода.
Данная мера поддержки будет оказана более 34 тыс. семей (это семьи, которые были получателями льготы до 1 мая 2020 года). Для реализации этой цели будет выделено 52,6 млн рублей.
Льготным категориям граждан не нужно будет обращаться с заявлениями.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что россиян не будут штрафовать за долги по ЖКХ. Россиян, накопивших задолженность за жилищно-коммунальные услуги, не будут наказывать. В стране введен мораторий на штрафы за услуги ЖКХ.
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