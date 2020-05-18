С 2021 года в РФ могут снизить размер ежемесячной накопительной пенсии за счет увеличения срока выплат.
"С 2021 года срок расчета выплаты накопительной части пенсии может увеличиться с 258 до 264 месяцев (или до 22 лет), что на 6 месяцев больше установленного срока", — говорится в тексте законопроекта, который уже разработал Минтруд.
Вся сумма накоплений, которые будут выплачивать россиянам после выхода на пенсию, будет делиться на весь этот срок.
Стоит отметить, что срок выплат накопительных пенсий с 2016 года ежегодно увеличивается. За весь этот период он увеличился уже на 30 месяцев.
Ранее стало известно о том, кому могут понизить пенсию. Зампред комитета Совфеда по социальной политике Елена Бибикова рассказала, в каких случаях могут быть снижены пенсионные выплаты. По ее словам, понизить пенсию могут только в одном случае — если при ее расчете была допущена ошибка, а позже эту ошибку обнаружили.
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