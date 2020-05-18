Нефть Brent восстанавливается в цене. Уже более $35 за баррель

Июльские фьючерсы на нефть марки Brent продаются в данный момент по 35 долларов за один баррель.

По состоянию на 17:39 (московское время) цена Brent увеличилась на 7,85% и превысила стоимость в 35 долларов за баррель.

Утром 18 мая нефть выросла в цене на 3-4%.