Июльские фьючерсы на нефть марки Brent продаются в данный момент по 35 долларов за один баррель.
По состоянию на 17:39 (московское время) цена Brent увеличилась на 7,85% и превысила стоимость в 35 долларов за баррель.
Утром 18 мая нефть выросла в цене на 3-4%.
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