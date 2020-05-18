Онлайн-продажи одежды в России растут рекордными темпами: за май объем онлайн-продаж вырос в 4,5 раза. Самым популярным товаром стали футболки.
Что будет с рынком одежды после завершения эпидемии, "Правде.Ру" рассказал вице-президент, член Генерального совета общероссийской ассоциации "Деловая Россия" Николай Остарков.
"Магазины онлайновой торговли научились решать очень многие проблемы, которые были до этого, связанные с оплатой через терминал, с предоставлением нескольких размеров, видов и так далее. Я думаю, что, конечно, все, что касается повседневной одежды, обуви, то есть тех товаров, которыми мы пользуемся ежедневно, очень большой объем навсегда перейдет к онлайн-торговле", — уверен эксперт.
Он отметил, что за некоторыми предметами гардероба россияне все же продолжат ходить в магазине. Это касается одежды люксового уровня, подарков, эксклюзивных вещей, мужских костюмов. По словам Остаркова, эти вещи требуют тщательного выбора, примерки и вариантов для сравнения.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
В украинском обществе наблюдается серьезный раскол, из-за которого уже в ближайшее время страна может потерять несколько областей.