Эксперт: покупки одежды "на каждый день" уйдут в онлайн

Онлайн-продажи одежды в России растут рекордными темпами: за май объем онлайн-продаж вырос в 4,5 раза. Самым популярным товаром стали футболки.

Что будет с рынком одежды после завершения эпидемии, "Правде.Ру" рассказал вице-президент, член Генерального совета общероссийской ассоциации "Деловая Россия" Николай Остарков.

"Магазины онлайновой торговли научились решать очень многие проблемы, которые были до этого, связанные с оплатой через терминал, с предоставлением нескольких размеров, видов и так далее. Я думаю, что, конечно, все, что касается повседневной одежды, обуви, то есть тех товаров, которыми мы пользуемся ежедневно, очень большой объем навсегда перейдет к онлайн-торговле", — уверен эксперт.

Он отметил, что за некоторыми предметами гардероба россияне все же продолжат ходить в магазине. Это касается одежды люксового уровня, подарков, эксклюзивных вещей, мужских костюмов. По словам Остаркова, эти вещи требуют тщательного выбора, примерки и вариантов для сравнения.