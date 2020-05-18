Эксперт пояснил, почему банки стали реже выдавать кредиты

Количество выдаваемых российскими банками кредитов резко сократилось. Это объясняется тем, что банки не доверяют заемщикам, доходы которых упали.

Так объяснил ситуацию заместитель директора центра "Банки и кредитная политика" Института Европы РАН Анатолий Бажан.

"Сейчас банки опасаются, что у народа денег поубавилось в связи с тем, что большая часть перестала работать, особенно в сером сегменте. Естественно, что там люди перестали получать доходы. Я думаю, в связи с этим банки со своей стороны опасаются выдавать кредиты, если заемщики не совсем надежны. Если раньше они шли при этом на уступки, то сейчас они более жестко подходят к этому. А если нет кредитной истории, то, я думаю, это безнадежно", — считает эксперт.

Он уверен, что сейчас кредиты в обычном режиме могут получить те заемщики, кто может подтвердить постоянный высокий доход. А те, у кого были нарушения в кредитной истории, или ее не было вовсе, или доход нестабильный или недостаточно высокий, вряд ли могут рассчитывать на поддержку банков.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что банки до рекордного уровня снизили процент одобряемых кредитов. В апреле банковские займы смогли получить только 20% от общего количества обратившихся. Реже всего одобряют потребительские кредиты.