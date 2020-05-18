Из-за снижения спроса на автомобили и уменьшения объемов производства компания Volkswagen решила уволить часть сотрудников со своего завода в Калуге.
В профсоюзе сообщили, что сотрудникам завода предлагают написать заявление на увольнение по собственному желанию в связи с кризисом автомобильной отрасли. За это сотрудникам обещают выплатить шесть месячных окладов.
На предложенные условия уже согласилось большое количество работников.
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