Сотрудникам завода Volkswagen в РФ предлагают деньги за увольнение

Из-за снижения спроса на автомобили и уменьшения объемов производства компания Volkswagen решила уволить часть сотрудников со своего завода в Калуге.

В профсоюзе сообщили, что сотрудникам завода предлагают написать заявление на увольнение по собственному желанию в связи с кризисом автомобильной отрасли. За это сотрудникам обещают выплатить шесть месячных окладов.

На предложенные условия уже согласилось большое количество работников.