Убытки авиакомпании Utair за первые три месяца 2020 года составили 1,788 млрд рублей.

"Размер стоимости чистых активов ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр" на 31.03.2020 составляет — 31,7 млрд рублей", — сказано на сайте "Федресурс".

Примечательно, что на 31.12.2019 убыток компании составлял 29,9 млрд рублей.

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