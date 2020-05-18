Бизнесмены России назвали самые пострадавшие от кризиса отрасли

Сфера общественного питания больше других пострадала от кризиса, вызванного ситуацией с коронавирусом. Такое мнение высказали российские предприниматели.

Они стали участниками масштабного опроса, который вовлек более 1620 респондентов. По мнению большинства из них — 82,9% — самые серьезные трудности сейчас испытывают владельцы ресторанов, кафе и других точек общепита.

На втором месте оказалась индустрия красоты и моды. Этот вариант выбрали 61,6% респондентов. А 48,5% выбрали в качестве наиболее пострадавшей сферу производства.

Лучше всего с кризисом справляется сферы информационных технологий, телекоммуникаций, медицина. Голоса за эти варианты отдали 81,5%, 54,2% и 37,1% участников опроса соответственно.

Ранее шведский экономист Кьелл Нордстрем заявил, что коронакризис принесет шесть ключевых изменений. По его словам, ожидается деглобализация различных видов деятельности и локализация поставок необходимо важных продуктов, снизятся финансовые риски и ускорится оцифровка многих отраслей. Каждая страна сосредоточится на восстановлении и развитии своей экономики, будет усилен государственный сектор.