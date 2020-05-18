В ТОР "Столица Арктики" появились первые резиденты

Почти 127 миллиардов рублей инвестиций привлекут в Мурманскую область первые резиденты территории опережающего развития "Столица Арктики". Сейчас резидентов уже четыре.

Об этом рассказал глава министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.

"Туда войдут четыре якорных резидента с проектами строительства специализированной верфи, угольного терминала, терминала минеральных удобрений и международного культурно-делового центра. Реализация только этих первых проектов позволит создать 1,5 тысячи рабочих мест и привлечь около 127 миллиардов рублей частных инвестиций. Это только начало", — сообщил руководитель профильного министерства.

В Мурманской области территория опережающего развития появилась 13 мая. Это первая ТОР из числа "новых арктических регионов", которые находятся за пределами Дальнего Востока. В границах ТОР действует особый правовой режим и налоговые тарифы. Вступить в проект могут предприятия, занимающиеся добычей полезных ископаемых, деревообработкой, производством минеральной продукции, металлургией, производством транспортных средств, ремонтом машин и оборудования, строительством и другие.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в Мурманске на свалке обнаружили новое медицинское оборудование. Местные жители говорят, что это не первый случай.