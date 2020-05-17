Россияне стали покупать больше одежды в интернете. За май онлайн-продажи одежды выросли в 4,5 раза.
Увеличение спроса произошло из-за потепления, а также послабления режима самоизоляции. Наибольшую популярность сейчас представляют летние футболки различных цветов. Их продажи выросли на 709%. по сравнению с маем 2019 года.
Продажи купальников выросли на 90%, что свидетельствует о том, что жители России ещё надеются провести отпуск на море.
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