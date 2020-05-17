За май продажи одежды в интернете выросли в 4,5 раза

Россияне стали покупать больше одежды в интернете. За май онлайн-продажи одежды выросли в 4,5 раза.

Увеличение спроса произошло из-за потепления, а также послабления режима самоизоляции. Наибольшую популярность сейчас представляют летние футболки различных цветов. Их продажи выросли на 709%. по сравнению с маем 2019 года.

Продажи купальников выросли на 90%, что свидетельствует о том, что жители России ещё надеются провести отпуск на море.