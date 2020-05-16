Проблемы из-за пандемии коронавируса испытывают не только организации малого и среднего бизнеса, а и представители крупного бизнеса.
Такое мнение высказал первый заместитель председателя комитета ГД по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Валерий Гартунг.
"Ситуация в экономике достаточно тяжёлая. Не только для малого и среднего бизнеса, но и для крупных предприятий. Напоминаю, что под малым бизнесом у нас понимаются компании численностью до 100 человек, под средним — до 250 человек. Очень много компаний, которые имеют численность 300, 400, 500 человек — они и в средний бизнес не попадают, и в крупные компании не попадают. И они вообще никаких мер поддержки не получают. Поэтому, когда дают данные, что малый и средний бизнес пострадал очень сильно — да, это очень тяжёлая ситуация, но гораздо хуже ситуация обстоит в более крупных компаниях. На следующей неделе у нас будет правительственный час, где будет министр экономического развития. Будем с ним говорить, как мы будем вместе находить пути поддержки малого и среднего бизнеса и по исправлению ситуации в экономике в целом", — сообщил парламентарий.
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