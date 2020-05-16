Глава МВФ рассказала о восстановлении экономики после пандемии

Даже при самых благоприятных условиях мировая экономика сможет восстановиться только к 2022 году.

Такое мнение высказала глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева.

По её мнению, после пандемии смогут выиграть представители интернет-бизнеса и цифровая экономика.