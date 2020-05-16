Самый надежный способ сохранить деньги и даже их приумножить в текущей ситуации — вложить их в ценные бумаги.
Такого мнения придерживается финансовый консультант, кандидат экономических наук Максим Кривелевич. Однако он подчеркнул, что для этого россиянам нужно повысить свою финансовую грамотность.
"В последнее время россияне массово забирают свои сбережения из банков по разным причинам. На самом деле, никаких рациональных, экономических оснований для заморозки вкладов нет, поэтому с ними вряд ли что-то произойдет. Но при этом нельзя осуждать россиян за решение закрыть банковские счета — в нашей истории уже были случаи, когда люди теряли свои накопления", — пояснил Кривелевич.
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Летом мы стремимся на весь год запастись витаминами, забывая о том, что порой сырые овощи и фрукты приносят больше вреда, чем пользы. О том, как должны питаться летом женщины с расстройствами пищеварения, рассказывает врач-гастроэнтеролог Ирина НОВИКОВА.