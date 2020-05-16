Экономист посоветовал россиянам вкладывать деньги в ценные бумаги

Самый надежный способ сохранить деньги и даже их приумножить в текущей ситуации — вложить их в ценные бумаги.

Такого мнения придерживается финансовый консультант, кандидат экономических наук Максим Кривелевич. Однако он подчеркнул, что для этого россиянам нужно повысить свою финансовую грамотность.