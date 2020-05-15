ЦБ выявил попытки обмана заемщиков при предоставлении кредитных каникул

Центральный банк РФ провел проверку, в ходе которой выяснилось, что некоторые кредиторы предоставляют своим пострадавшим в результате пандемии коронавируса клиентам, которые подали заявку на кредитные каникулы, неверную информацию о порядке и условиях их предоставления.

Что предлагают банки?

Часто вместо каникул заемщикам предлагают воспользоваться программами реструктуризации самих банков, условия которых в некоторых случаях клиентам не выгодны.

Многие граждане не понимают, в чем разница между этими вариантами, а сотрудники банков не разъясняют людям эти особенности.

Также заемщикам не предоставляют возможность подать заявку на кредитные каникулы дистанционно, без посещения офиса банка, хотя данное право предоставлено гражданам законодательством и документами ЦБ РФ.

В связи с тем, что данный вопрос имеет высокую социальную значимость для поддержки заемщиков, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, ЦБ дал указание кредиторам не препятствовать заемщикам в реализации их законных прав на кредитные каникулы.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Госдуме приняли закон о кредитных каникулах.