В России могут принять законопроект, согласно которому россияне смогут оформить процедуру банкротства без судов.
"Процедуру внесудебного банкротства будут проводить приставы и многофункциональные центры", — сообщает "Интерфакс".
Данная процедура будет доступна для граждан, имеющих долги от 50 тыс. до 500 тыс. рублей, у которых приставы не обнаружили имущества для конфискации и на этом основании закрыли исполнительное производство.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в РФ за апрель 2020 года банки одобрили только 20% заявок на кредит. Данный показатель является минимальным с 2017 года. Банки реже всего одобряют заявки на потребительские кредиты — 19,6%.
Эксперты объясняют данную ситуацию тем, что на фоне эпидемии коронавируса банки ужесточили требования к заемщикам. Специалисты предполагают, что как только восстановится деловая активность граждан, количество одобренных заявок на кредиты будет увеличиваться.
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Летом мы стремимся на весь год запастись витаминами, забывая о том, что порой сырые овощи и фрукты приносят больше вреда, чем пользы. О том, как должны питаться летом женщины с расстройствами пищеварения, рассказывает врач-гастроэнтеролог Ирина НОВИКОВА.