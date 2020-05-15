В России могут упростить процедуру оформления банкротства

В России могут принять законопроект, согласно которому россияне смогут оформить процедуру банкротства без судов.

"Процедуру внесудебного банкротства будут проводить приставы и многофункциональные центры", — сообщает "Интерфакс".

Для кого будет доступна процедура внесудебного банкротства?

Данная процедура будет доступна для граждан, имеющих долги от 50 тыс. до 500 тыс. рублей, у которых приставы не обнаружили имущества для конфискации и на этом основании закрыли исполнительное производство.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в РФ за апрель 2020 года банки одобрили только 20% заявок на кредит. Данный показатель является минимальным с 2017 года. Банки реже всего одобряют заявки на потребительские кредиты — 19,6%.

Эксперты объясняют данную ситуацию тем, что на фоне эпидемии коронавируса банки ужесточили требования к заемщикам. Специалисты предполагают, что как только восстановится деловая активность граждан, количество одобренных заявок на кредиты будет увеличиваться.