Депутат ГД: в самозанятости россиян привлекает комфортный налог

Открытые и прозрачные условия привлекают в систему самозанятости все больше россиян. Еще одно важное преимущество — комфортный налоговый режим.

Об этом рассказала член комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов Госдумы Светлана Бессараб.

"4% налоговых отчислений при работе с физическими лицами и всего 6% при работе с юридическим лицом. Это достаточно комфортный режим для того, чтобы выйти из тени и при этом рассчитывать на поддержку государства. Как показала практика, в период пандемии в соответствии с предложениями нашего президента, всем самозанятым вернули выплаченные ими налоги. Оказана поддержка в виде налогового вычета соответствующего. То есть они со своей стороны доверились государству, а государство оправдало их доверие, предоставив соответствующие вычеты. Кроме того, это достаточно удобно, к примеру, для лиц, получающих доход от аренды недвижимости. Если аренда жилой недвижимости осуществляется физическим лицом, то согласитесь, платить необходимо 13% НДФЛ с таких доходов. А здесь всего лишь 4% или 6% для соответствующих организаций", — пояснила эксперт.

Она отметила, что при оформлении самозанятости не нужно бояться преследований со стороны налоговых органов и можно спокойно вести свою деятельность.

Сейчас в России статус самозанятого могут получить жители 23 регионов страны. При этом региональные власти самостоятельно принимают решение о реализации на своей территории такого проекта. В Москве самозанятыми стали уже более 275 тысяч человек. Причем с начала года их численность выросла на 42%.