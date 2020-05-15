По результатам опроса, проведенного среди российских банков, кредитным учреждениям выгодно выдавать кредиты онлайн. Поэтому некоторые банки даже ввели специальные акции, которые предлагают более комфортные условия кредита, если оформлять его дистанционно.
В чем удобство такого формата работы "Правде.Ру" разъяснил советник президента Ассоциации российских банков в Ассоциация российских банков Эльман Мехтиев.
"Выгода для банков — сокращение расходов. Фронт-офису не нужно платить, не нужно содержать офис, я имею в виду отделение, не нужно делать раздаточные материалы. Очень многие вещи становятся онлайн. Нужно только решить проблему с идентификацию данных. Поэтому большинство кредитов, которые выдаются, выдаются действующим проверенным клиентам, а не новым заемщикам", — пояснил эксперт.
Он отметил, что с точки зрения безопасности получить такие кредиты может только довольно узкий круг заемщиков. Также Эльман Мехтиев призвал беречь свои персональные данные, не предоставлять паспорт по первому требованию в сторонних организациях. Это убережет от возможных мошеннических действий, в которых жертвой может стать любой человек.
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