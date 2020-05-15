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Источник Правда.Ру

Эксперт: банкам действительно выгоднее оформлять онлайн-кредиты

Экономика

По результатам опроса, проведенного среди российских банков, кредитным учреждениям выгодно выдавать кредиты онлайн. Поэтому некоторые банки даже ввели специальные акции, которые предлагают более комфортные условия кредита, если оформлять его дистанционно.

В чем удобство такого формата работы "Правде.Ру" разъяснил советник президента Ассоциации российских банков в Ассоциация российских банков Эльман Мехтиев.

"Выгода для банков — сокращение расходов. Фронт-офису не нужно платить, не нужно содержать офис, я имею в виду отделение, не нужно делать раздаточные материалы. Очень многие вещи становятся онлайн. Нужно только решить проблему с идентификацию данных. Поэтому большинство кредитов, которые выдаются, выдаются действующим проверенным клиентам, а не новым заемщикам", — пояснил эксперт.

Он отметил, что с точки зрения безопасности получить такие кредиты может только довольно узкий круг заемщиков. Также Эльман Мехтиев призвал беречь свои персональные данные, не предоставлять паспорт по первому требованию в сторонних организациях. Это убережет от возможных мошеннических действий, в которых жертвой может стать любой человек.

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Темы банк кредит онлайн эльман мехтиев
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