Кьелл Нордстрем: коронавирус принесет шесть ключевых изменений

Мир ждет шесть серьезных изменений. Они бы настали в любом случае, но пандемия коронавируса их ускорила.

Такое заявление в рамках Synergy Online Forum высказал шведский экономист Кьелл Нордстрем. По его словам, ожидается деглобализация различных видов деятельности и локализация поставок необходимо важных продуктов, снизятся финансовые риски и ускорится оцифровка многих отраслей. Каждая страна сосредоточится на восстановлении и развитии своей экономики, будет усилен государственный сектор.

"Без коронавируса это просто заняло бы чуть-чуть больше времени. Через 5-10 лет мы вернёмся в нужное русло. Мир продолжит двигаться по траектории своего долгосрочного развития", — уверен экономист.

По его мнению, больше всего от пандемии и вызванного ею кризиса пострадают Испания, Греция, Италия и другие страны с похожей экономической ситуацией.

"Такие страны как Швеция, Швейцария, Норвегия, Голландия и т.д. обладают существенными государственными финансами, и в этом плане могут вполне легко преодолеть длительные кризисы. Другие страны, такие как Испания, Греция, Италия, конечно, будут бороться много лет, чтобы справиться с финансовыми последствиями кризисов", — заявил Нордстрем.

Наиболее пострадавшим в итоге окажется пласт людей, которые заняты на низкооплачиваемой работе в Европе, Азии и США.