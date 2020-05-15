В настоящее время стал актуален вопрос о том, что из-за пандемии коронавируса в США мясо стало продуктом для богатых граждан. О том, кому выгодно разрушение цепочек поставок, и будет ли в России бум растительного мяса, рассказал генеральный директор "ЭФКО Инновации" Андрей Зюзин.
По его словам, из-за пандемии нарушаются цепочки поставок товаров, поэтому выигрывают местные производители. 30-40% потребителей, попробовав в период кризиса продукты местного производства, заявили, что будут употреблять их и после пандемии. Следовательно, ранее непопулярные бренды выиграют.
Если в Америке поклонниками Beyond Meat стали люди, которые хотели найти адекватную замену мясным продуктам, то жители Китая, выходя из кризиса, в своем сознании ассоциировали причину возникновения пандемии с потреблением пищи животного происхождения, поэтому стали отдавать предпочтение продуктам растительного происхождения.
В России, по данным исследования, растет спрос на мясные продукты. Но рынок мяса ждут значительные изменения, в частности, спрос на дорогое мясо будет снижаться.
"Бума не будет, но будет постепенное осмысление его нужности и полезности. Люди будут обращать внимание на цены на растительное мясо, а также возрастет потребность в здоровом образе жизни", — сообщил эксперт.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, как правильно выбрать свежее мясо.
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