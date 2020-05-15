На 42% больше самозанятых стало в Москве

Свыше 275 тысяч москвичей оформили статус самозанятого. Такова статистика на 1 мая.

Как сообщает официальный портал правительства Москвы, с начала года число самозанятых увеличилось на 42%.

"В среднем с начала этого года ежемесячно регистрируется 20 тысяч человек. В столице число самозанятых с начала года выросло на 42 процента. Так, к 1 мая зарегистрировали 275 тысяч граждан, из них 81 тысяча получила статус в 2020 году", — говорится в тексте сообщения.

Чаще всего статус самозанятых приобретают водители, репетиторы, специалисты по рекламе и маркетингу, копирайтеры, юридические консультанты. Их совокупный налогооблагаемый доход составляет более 54 миллиардов рублей. Они имею право самостоятельно отчислять налог: 4% для физлиц и 6% для юрлиц.

Напомним, что по решению Владимира Путина в качестве меры социальной поддержки в кризисной ситуации самозанятым вернут всю сумму, которую они в прошлом году уплатили в качестве налогов. По словам президента России, в стране в прошлом году в качестве самозанятых зарегистрировались 340 тысяч человек. Сейчас самозанятыми могут стать жители 23 регионов России.