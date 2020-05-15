В России снова начнут собирать автомобили ВАЗ

Производство автомобилей на "АвтоВАЗе" возобновят 18 мая. В конце июня автозавод перейдет на четырехдневную рабочую неделю.Об этом сообщает официальный профсоюз "АвтоВАЗа".

"АвтоВАЗ" 13 апреля возобновил работу после двухнедельной остановки, связанной с нерабочими днями по указу президента РФ. С 29 апреля по 17 мая предприятие приостановило производство, в том числе из-за праздников и корпоративного отпуска. С 29 июня "АвтоВАЗ" перейдет на четырехдневную рабочую неделю ввиду прогнозируемого снижения авторынка в России", — рассказали в компании.

"АвтоВАЗ" выпускает автомобили Lada, Nissan, Datsun, Renault.

Ранее сообщалось, что к работе возвращается Горьковский автозавод. Производство было остановлено на 11 дней. С 12 мая сотрудники вернулись на рабочие места.

"Правда.Ру" уже сообщала, что закрытие границ не дает возможности автозаводам России работать в полную мощность. Закрытие границ из-за пандемии коронавируса вызвало острую нехватку деталей и комплектующих для производства автомобилей.