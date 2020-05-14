Компания "Технониколь" возобновила экспортные поставки в Китай

Корпорация "Технониколь" возобновит экспортные поставки в Китай. Об этом сообщил совладелец компании Сергей Колесников.

Он отметил, что на данный момент сложно спрогнозировать, как будет развиваться экономика Китай и сколько будет нужно времени для ее восстановления.

Это связано с тем, что более четырех месяцев страна находилась на строгом карантине, почти все объекты строительной отрасли не работают.

"Но на текущий момент мы уже сейчас наблюдаем оживление в строительной отрасли Китая: появляются новые объекты, тендеры и запросы от наших клиентов", — сообщил Колесников.

На этой неделе "Техноникель" возобновляет экспортные поставки в Китай тепло- и гидроизоляционных материалов. Кроме того, компания примет участие в нескольких тендерах по проектам, по которым планируется закупка более 2 тыс. тонн теплоизоляционных плит из каменной ваты.

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