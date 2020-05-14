Аркадий Дворкович: "Россия восстановится через 2-3 года после кризиса"

13 мая бывший вице-премьер России, председатель фонда "Сколково" и президент ФИДЕ Аркадий Дворкович в интервью международному телеканалу RTVI рассказал о том, сколько времени понадобится России, чтобы выйти из кризиса, а также о том, какие технологии будут развиваться в условиях пандемии.

О новом пакете пакете мер по поддержке населения

Аркадий Дворкович заявил, если все меры по поддержке населения будут приняты, то россияне смогут получить серьезную помощь.

Но в настоящее время, считает Дворкович, важны не новые меры, а просто "эффективная реализация того, что уже заявлено, так как нужно быть готовыми к тому, кризис будет продолжительными.

Людям стоит задуматься над тем, в каких сферах стоит приобрести новые навыки, новые профессии, так как не все рабочие места, существовавшие до пандемии, будут сохранены.

Когда Россия восстановится после кризиса?

По мнению Аркадия Дворковича, нашей стране потребуется 2-3 года, чтобы полностью восстановиться. На это будут влиять два фактора: сроки появления вакцины и уровень доверия к тем мерам, которые проводит российское правительство, так и действиям России на международной арене.

Ускорить выход из кризиса помогут только скоординированные действия между государствами.

Каким будет мир после пандемии

"Это будет комбинация и прошлого, и настоящего, и неизвестного будущего. Что точно произойдет — это ускорение внедрения тех технологий, которые внедрены были бы в любом случае, но гораздо позже", — подчеркнул Дворкович.

К числу технологий, которые были внедрены в период пандемии, относятся: