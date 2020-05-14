13 мая бывший вице-премьер России, председатель фонда "Сколково" и президент ФИДЕ Аркадий Дворкович в интервью международному телеканалу RTVI рассказал о том, сколько времени понадобится России, чтобы выйти из кризиса, а также о том, какие технологии будут развиваться в условиях пандемии.
Аркадий Дворкович заявил, если все меры по поддержке населения будут приняты, то россияне смогут получить серьезную помощь.
Но в настоящее время, считает Дворкович, важны не новые меры, а просто "эффективная реализация того, что уже заявлено, так как нужно быть готовыми к тому, кризис будет продолжительными.
Людям стоит задуматься над тем, в каких сферах стоит приобрести новые навыки, новые профессии, так как не все рабочие места, существовавшие до пандемии, будут сохранены.
По мнению Аркадия Дворковича, нашей стране потребуется 2-3 года, чтобы полностью восстановиться. На это будут влиять два фактора: сроки появления вакцины и уровень доверия к тем мерам, которые проводит российское правительство, так и действиям России на международной арене.
Ускорить выход из кризиса помогут только скоординированные действия между государствами.
"Это будет комбинация и прошлого, и настоящего, и неизвестного будущего. Что точно произойдет — это ускорение внедрения тех технологий, которые внедрены были бы в любом случае, но гораздо позже", — подчеркнул Дворкович.
К числу технологий, которые были внедрены в период пандемии, относятся:
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