В Совете Федерации призывают не повышать тарифы на газ и электроэнергию в этом году связи с эпидемией коронавируса. Госдума поддержала данное предложение. Письмо с соответствующей просьбой находится на рассмотрении у и.о. премьер-министра Андрея Белоусова.
Предполагается, что сохранение тарифов на прежнем уровне позволит россиянам справиться с этой непростой ситуацией, так как многие люди сейчас остались без работы и не имеют источников доходов.
Руководители сетевых компаний считают, что данная идея является популярной в период кризиса, но она ухудшит экономическую ситуацию в России.
"Сейчас сетевые компании вынуждены работать в режиме повышенной готовности в связи с риском распространения коронавирусной инфекции. В связи с этим они несут дополнительные затраты, чтобы обеспечить персонал необходимыми средствами защиты. Кроме того, сетевые компании должны оперативно подключать новые объекты здравоохранения. Все эти расходы не учитывались при принятии тарифно-балансовых решений на текущий год", — сообщили ассоциации "Некоммерческое партнерство территориальных сетевых организаций".
По мнению экспертов, тарифы можно не повышать, что тогда необходимо найти источник компенсаций для компаний-поставщиков.
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