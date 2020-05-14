В Подмосковье на три месяца заморозят цены на услуги ЖКХ

В Московской области в связи с эпидемией коронавируса с 1 июля будут заморожены цены на некоторые жилищно-коммунальные услуги на три месяца.

Андрей Воробьев, глава Подмосковья, поручил заморозить цены на:

содержание и ремонт многоквартирных жилых домов;

газоснабжение;

горячую воду.

Данная мера позволит снизить финансовую нагрузку на жителей Московской области в коммунальной сфере.

Тарифы на газ, которые обычно каждый год индексируются, в этом году не будут меняться. Таким образом, жители региона сэкономят до 300 рублей в месяц.

В третьем квартале текущего года также останутся без изменений нормативы на подогрев горячей воды, что позволит сэкономить до 400 рублей.

Кроме того, на прежнем уровне останется размер платежей за содержание и ремонт жилья.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что россиян не будут штрафовать за долги по ЖКХ. Такое решение приняли в правительстве России. Это временная мера, связанная с режимом самоизоляции из-за коронавируса.