В Московской области в связи с эпидемией коронавируса с 1 июля будут заморожены цены на некоторые жилищно-коммунальные услуги на три месяца.
Андрей Воробьев, глава Подмосковья, поручил заморозить цены на:
Данная мера позволит снизить финансовую нагрузку на жителей Московской области в коммунальной сфере.
Тарифы на газ, которые обычно каждый год индексируются, в этом году не будут меняться. Таким образом, жители региона сэкономят до 300 рублей в месяц.
В третьем квартале текущего года также останутся без изменений нормативы на подогрев горячей воды, что позволит сэкономить до 400 рублей.
Кроме того, на прежнем уровне останется размер платежей за содержание и ремонт жилья.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что россиян не будут штрафовать за долги по ЖКХ. Такое решение приняли в правительстве России. Это временная мера, связанная с режимом самоизоляции из-за коронавируса.
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Профессор Люблинского католического университета Томаш Панфиль в интервью авторитетному католическому изданию Polonia Chrisiana заявил, что Калининград вместе с областью принадлежат России "незаконно".