Компании "Ростех", "Росатом" и ВЭБ.РФ заявили о том, что планируют построить минимум 25 заводов по утилизации мусорных отходов. Стоимость реализации проекта будет составлять 600 млрд руб.
Финансирование проекта обеспечит ВЭБ.РФ, а "Ростех" и "Росатом" будут работать над технологическими вопросами.
Строительство 25 предприятий, которые будут вырабатывать энергию из отходов, позволит остановить процесс организации десятков новых мусорных полигонов. Также можно будет закрыть 25 действующих полигонов и сохранить 60 тыс. гектаров земель.
"Российская промышленность получит от реализации проекта 459 млрд руб. дополнительных инвестиций. Таким образом, в стране будет сформирована новая отрасль со значительными возможностями экспорта", — утверждают представители компании.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что компании России захотели сами утилизировать мусор. Отечественные компании, которые занимаются производством шин, планируют самостоятельно ликвидировать отходы от своей деятельности.
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