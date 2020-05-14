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Источник Правда.Ру

В России построят 25 мусорных заводов за 600 млрд рублей

Экономика

Компании "Ростех", "Росатом" и ВЭБ.РФ заявили о том, что планируют построить минимум 25 заводов по утилизации мусорных отходов. Стоимость реализации проекта будет составлять 600 млрд руб.

Финансирование проекта обеспечит ВЭБ.РФ, а "Ростех" и "Росатом" будут работать над технологическими вопросами.

Что это даст?

Строительство 25 предприятий, которые будут вырабатывать энергию из отходов, позволит остановить процесс организации десятков новых мусорных полигонов. Также можно будет закрыть 25 действующих полигонов и сохранить 60 тыс. гектаров земель.

"Российская промышленность получит от реализации проекта 459 млрд руб. дополнительных инвестиций. Таким образом, в стране будет сформирована новая отрасль со значительными возможностями экспорта", — утверждают представители компании.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что компании России захотели сами утилизировать мусор. Отечественные компании, которые занимаются производством шин, планируют самостоятельно ликвидировать отходы от своей деятельности.

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Темы заводы утилизация отходов завод по переработке мусора
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