Авиапредприятия России поддержат на 23,4 млрд рублей

Российские авиапредприятия, которые считаются одной из самых пострадавших от кризиса сфер, получат государственную поддержку. Ее сумма составляет 23,4 миллиарда рублей.

Такой объем помощи выделило правительство России.

"Отечественные авиакомпании получат 23,4 млрд рублей на возмещение убытков, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции. Такое постановление утвердило правительство. Как пояснили в Минтрансе, для получения субсидии авиакомпания должна предоставить в Росавиацию заявление с необходимым пакетом документов. Итоговое решение принимается в течение 20 рабочих дней после поступления заявления. При разработке постановления проводились активные консультации с участниками рынка", — сообщает пресс-служба кабмина.

Эти деньги пойдут на оплату зарплат сотрудникам, платежам по лизингу, оплату стоянки самолетов в аэропортах, содержание имущества и операционную деятельность. На зарплату предполагается не менее 60% от всей суммы, на лизинг — не больше трети, на оплату "авиапарковки" — до 10%.