Россиян избавят от зарплат ниже уровня МРОТ

Министерство труда РФ, профсоюзы и работодатели решили обсудить изменения в Трудовом кодексе, благодаря которым россиян можно будет избавить от зарплат ниже минимального размера оплаты труда, который на данный момент на федеральном уровне составляет 12 130 рублей.

МРОТ может складываться из базовой ставки и премии (компенсационных, стимулирующих и социальных выплат). Но работодатель может не выплачивать премию, и тогда зарплата сотрудника будет меньше уровня МРОТ.

В 70% российских регионов оклад учителей ниже МРОТ, большая часть их зарплаты составляет именно премиальная часть.

Как будет решаться проблема?

В комиссии планируют сделать так, что именно оклад будет доведен до уровня МРОТ.

По мнению экспертов, это не приведет к росту доходов тех, у кого зарплата выше МРОТ, так как работодатель может уменьшить размер премии на сравнимую сумму. Но тем работодателям, которые платят сотрудникам зарплату ниже МРОТ, лазейку закроют.