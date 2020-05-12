В России возобновил работу завод Toyota

Российский завод Toyota в Санкт-Петербурге был закрыт ещё в конце марта из-за введенных ограничений для борьбы с распространением COVID-19. Уже 12 мая после завершения нерабочего периода завод возобновил работу.

Пресс-служба компании сообщила, что поводом для возобновления производства стало заявление президента России Владимира Путина об окончании нерабочего периода. Помимо самого завода, работу возобновили склады в Новосибирске и Московской области.