Российский завод Toyota в Санкт-Петербурге был закрыт ещё в конце марта из-за введенных ограничений для борьбы с распространением COVID-19. Уже 12 мая после завершения нерабочего периода завод возобновил работу.
Пресс-служба компании сообщила, что поводом для возобновления производства стало заявление президента России Владимира Путина об окончании нерабочего периода. Помимо самого завода, работу возобновили склады в Новосибирске и Московской области.
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