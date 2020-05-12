Коронавирус продолжает заражать людей во многих странах, в том числе и в России. Вчера стало известно о том, что певец Влад Соколовский заразился COVID-19. Он сообщил об этом в своем Instagram, что заразился коронавирусом.
Состояние здоровья певца ухудшилось несколько дней назад. У Влада начался кашель с мокротой, температура повысилась до 39,2 градуса. Также в певца появились проблемы с кишечником. Соколовский вызвал врача, у нему приехали на дом и взяли мазок из горла. Результат теста оказался положительным.
Влад рассказал о своем диагнозе всем, с кем он общался в последние две недели. Певцу предстоит сдать новый тест.
Также певцу нужно будет сделать КТ, чтобы выяснить, есть ли у него пневмония. Но тогда Соколовский нарушит самоизоляцию.
Певец обратился к своим поклонникам с призывом отнестись к коронавирусу серьезно и соблюдать режим самоизоляции.
Поклонники певца пожелали ему скорейшего выздоровления.
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