Под Москвой в три раза выросли продажи загородных домов

В Подмосковье в три раза выросли продажи загородных домов.

С чем это связано?

"Такая статистика объясняется ускорением сделок купли-продажи, которые могли заключаться в течение летнего периода, но были экстренно закрыты в апреле", — пояснили эксперты.

Уже не первый год на загородном рынке популярностью пользуются коттеджи. Продажи дач, в которых можно отдыхать только летом, остались на том же уровне.

Спросом пользуются загородные дома в хорошем состоянии

Клиенты готовы приобретать загородные дома в хорошем состоянии, с коммуникациями, площадью до 100 кв. метров и стоимостью до 1,5 млн рублей.

Покупатели не интересуются

Большая площадь участка не считается преимуществом, так как многим клиентам достаточно небольшой площадки, чтобы поставить шезлонг и мангал. Большим спросом пользуется технология каркасного домостроения.

Цена на дачи, которые пригодны для проживания, начинаются от 250 тысяч рублей

За эту цену можно приобрести дом на шести сотках площадью 20-40 кв. без удобств. На рынке вторичной недвижимости Подмосковья средняя стоимость дач на вторичном рынке составляет 5,5 млн рублей.