В Подмосковье в три раза выросли продажи загородных домов.
"Такая статистика объясняется ускорением сделок купли-продажи, которые могли заключаться в течение летнего периода, но были экстренно закрыты в апреле", — пояснили эксперты.
Уже не первый год на загородном рынке популярностью пользуются коттеджи. Продажи дач, в которых можно отдыхать только летом, остались на том же уровне.
Клиенты готовы приобретать загородные дома в хорошем состоянии, с коммуникациями, площадью до 100 кв. метров и стоимостью до 1,5 млн рублей.
Большая площадь участка не считается преимуществом, так как многим клиентам достаточно небольшой площадки, чтобы поставить шезлонг и мангал. Большим спросом пользуется технология каркасного домостроения.
За эту цену можно приобрести дом на шести сотках площадью 20-40 кв. без удобств. На рынке вторичной недвижимости Подмосковья средняя стоимость дач на вторичном рынке составляет 5,5 млн рублей.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Российская актриса Наталья Бочкарева вновь попала в центр скандала. На этот раз она примеряла на себя форму Красной армии.