Саудовская Аравия спасает нефть в одиночку

Руководство государственной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco решило дополнительно сократить добычу нефти на миллион баррелей в сутки, причем планирует это сделать в одиночку, не согласовывая с партнерами по ОПЕК+ или другими странами.

Сколько баррелей нефти будет добывать Саудовская Аравия?

Суммарное ограничение добычи будет составлять уже 5 миллионов баррелей в сутки, если отсчитывать от апрельского максимума, и 3,5 миллиона — если считать от планки в соглашении ОПЕК+.

Эр-Рияд планирует провести переговоры с другими странами, которые взяли на себя обязательства по спасению рынка нефти, полностью выполнять квоты и не превышать установленные рамки.

В июне уже будет действовать новое сокращение.

В связи с данной информацией резко вырос курс доллара. Июльский фьючерс Brent поднимался выше $31 за баррель, а июньский WTI — выше $25,5. С начала дня нефтяные котировки шли вниз в связи с опасениями начала второй воны эпидемии коронавируса.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Саудовская Аравия переходит в режим жесткой экономии.