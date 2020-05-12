На анонсированные президентом России Владимиром Путиным 11 мая новые антикризисные меры для борьбы с распространением коронавируса и поддержки населения власти потратят около 800 миллиардов рублей. Об этом сообщили "Вести" со ссылкой на анонимные источники среди федеральных чиновников.
Самые большие суммы будут выделены на списание зарплатных кредитов и налогов.
"Цена программы по списанию кредитов превысит 300 млрд рублей. Недостаток бюджета от списания налогов не превысит 200 млрд рублей", — сообщили источники.
По оценкам Росстата, новые выплаты на детей обойдутся в 200 миллиардов рублей.
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