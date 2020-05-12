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Источник Правда.Ру

В России снова начали собирать автомобили ГАЗ

Экономика

Полноценный рабочий процесс стартовал на Горьковском автозаводе. До этого производство было остановлено на 11 дней.

Как сообщает пресс-служба предприятия, завод открылся сразу после того, как Владимир Путин объявил об окончании нерабочего периода.

"Горьковский автозавод возобновил работу с 12 мая после приостановки производства на 11 дней", — говорится в сообщении пресс-службы ГАЗ.

Предприятие не работало последние 11 дней — с 1 по 11 мая. До этого перерыв был сделан в период с 30 марта по 3 апреля. С 6 апреля завод работал частично, а с 20 апреля сотрудников перевели на четырехдневный режим работы.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Nissan планирует покинуть Европу. Японская компания уйдет с европейского рынка и сосредоточится на США, Китае и Японии. Окончательное решение будет принято до 28 мая.
В целях преодоления кризиса, вызванного коронавирусом, Nissan планирует восстановить более тесные связи с дилерами, обновить модельный ряд, вернуть власть над ценами, а также — куда ж без этого — повысить доходность.

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Темы нерабочий период запуск производства горьковский автозавод
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