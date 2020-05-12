Полноценный рабочий процесс стартовал на Горьковском автозаводе. До этого производство было остановлено на 11 дней.
Как сообщает пресс-служба предприятия, завод открылся сразу после того, как Владимир Путин объявил об окончании нерабочего периода.
"Горьковский автозавод возобновил работу с 12 мая после приостановки производства на 11 дней", — говорится в сообщении пресс-службы ГАЗ.
Предприятие не работало последние 11 дней — с 1 по 11 мая. До этого перерыв был сделан в период с 30 марта по 3 апреля. С 6 апреля завод работал частично, а с 20 апреля сотрудников перевели на четырехдневный режим работы.
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