Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать план по выводу российской экономики из кризиса и восстановлению занятости и доходов населения. Соответствующее поручение появилось на сайте Кремля.

План восстановления экономики кабмин должен разработать с участием глав регионов и представителей общероссийских объединений. Крайняя дата подготовки плана — 1 июня.

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