Россияне перестали покупать сладости. Они сами их готовят

В условиях самоизоляции жители России перестали покупать готовые сладости и начали сами их готовить. К такому мнению пришли аналитики компании "Такском".

Только в апреле текущего года продажи шоколадок упали на 26%. Спрос на пирожные снизился на 38%. А количество проданных вафель снизилось на 11% по сравнению с 2019 годом.