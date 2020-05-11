В условиях самоизоляции жители России перестали покупать готовые сладости и начали сами их готовить. К такому мнению пришли аналитики компании "Такском".
Только в апреле текущего года продажи шоколадок упали на 26%. Спрос на пирожные снизился на 38%. А количество проданных вафель снизилось на 11% по сравнению с 2019 годом.
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Российская актриса Наталья Бочкарева вновь попала в центр скандала. На этот раз она примеряла на себя форму Красной армии.