Цены на нефть сегодня,11 мая, упали почти на $1 за баррель.
Причина, по мнению биржевых игроков, в росте беспокойства по поводу постоянного перенасыщения рынка предложений и снижения спроса на фоне кризиса, вызванного пандемией.
На фоне того, что некоторые страны ослабили ограничения в сфере бизнеса и социальной сферы, введенные для борьбы с коронавирусом, спрос на топливо незначительно возрос.
Важный фактор здесь и то, что добыча нефти во всем мире снижается.
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