Цены на нефть опять падают на Сингапурской бирже

Цены на нефть сегодня,11 мая, упали почти на $1 за баррель.

Причина, по мнению биржевых игроков, в росте беспокойства по поводу постоянного перенасыщения рынка предложений и снижения спроса на фоне кризиса, вызванного пандемией.

Немного цифр

Нефть марки Brent

Фьючерсы подешевели на 2,4% (73 цента 0 и торговались по $30,24 за баррель.

Нефть марки Us West Texas Intermediate Crude

Фьючерсы подешевели на 3,3% (81 цент) и торговались по $23,93 за баррель.

Спрос чуть-чуть подрос

На фоне того, что некоторые страны ослабили ограничения в сфере бизнеса и социальной сферы, введенные для борьбы с коронавирусом, спрос на топливо незначительно возрос.

Важный фактор здесь и то, что добыча нефти во всем мире снижается.