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В России вдвое снизился оборот среднего и малого бизнеса

Экономика

В апреле 2020 года оборот малого и среднего бизнеса в России упал на 54% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом свидетельствуют данные с онлайн-касс.

Самыми пострадавшими стали фитнес-центры, выручка которых упала в десять раз. Падение выручки в восемь раз было зафиксировано у магазинов одежды и обуви. Доход салонов красоты упал в семь раз.

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апрель оборот выручка экономика коронавирус малый и средний бизнес
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