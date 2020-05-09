В апреле 2020 года оборот малого и среднего бизнеса в России упал на 54% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом свидетельствуют данные с онлайн-касс.
Самыми пострадавшими стали фитнес-центры, выручка которых упала в десять раз. Падение выручки в восемь раз было зафиксировано у магазинов одежды и обуви. Доход салонов красоты упал в семь раз.
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Утром 7 мая задержали красноярского предпринимателя Анатолия Быкова. В очередной раз — и каждый раз о проблемах бизнесмена сообщает пресса всей страны.