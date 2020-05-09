В России вдвое снизился оборот среднего и малого бизнеса

В апреле 2020 года оборот малого и среднего бизнеса в России упал на 54% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом свидетельствуют данные с онлайн-касс.

Самыми пострадавшими стали фитнес-центры, выручка которых упала в десять раз. Падение выручки в восемь раз было зафиксировано у магазинов одежды и обуви. Доход салонов красоты упал в семь раз.