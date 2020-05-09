Арендаторы площадей в торговых центрах смогут расторгать контракты с владельцами ТЦ в одностороннем порядке. С такой инициативой выступило правительство России и уже начало подготовку над соответствующим законопроектом.
В Российском совете торговых центров уже заявили, что это может привести к краху отрасли "без возможности дальнейшего восстановления".
"В законопроекте речь идет об арендаторах, которые потеряли более 50% ежемесячных доходов с момента введения режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации в субъектах РФ", — сказано в проекте закона.
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