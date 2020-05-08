Торги на фондовом рынке Мосбиржи были приостановлены в 12:08, а в 12:50 их работа была восстановлена.
В пресс-службе сообщили о том, что приостановка торгов на фондовом рынке связана с ошибкой в работе серверов.
При этом основная часть торговой системы работала в нормальном режиме. Торги на всех других рынках Мосбиржи работали без перебоев.
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