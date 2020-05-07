В сфере услуг значительно упала деловая активность. Виновники такого стремительного обвала — коронавирусная инфекция и ограничения, введенные для борьбы с ней. Как говорится в отчёте компании IHS Markit, который приводит РБК, по итогам апреля индекс деловой активности в сфере услуг упал более чем втрое — с 37,1 до 12,2 балла. По словам специалистов, такой обвал наблюдается впервые в истории.
"Воздействие вспышки коронавируса оказало необычайно пагубное влияние на сферу услуг в России, поскольку самоизоляция и другие чрезвычайные меры создали операционные проблемы для их поставщиков", — говорится в отчете компании.
Из-за режима самоизоляции клиенты в апреле массово отменяли или откладывали заказы на неопределенный срок. Темпы сокращения объема незавершенных заказов стали рекордными за последние 18 лет, а спад числа новых заказов и вовсе достиг исторического максимума. На фоне такой динамики компании резко начали сокращение персонала.
"Внезапный шок для деловой конъюнктуры стал явно очевиден в апреле, когда приток новых заказов иссяк и компании сокращали занятость исторически рекордными темпами", — отметили в компании.
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