В сфере услуг наблюдается рекордное сокращение рабочих мест

В сфере услуг значительно упала деловая активность. Виновники такого стремительного обвала — коронавирусная инфекция и ограничения, введенные для борьбы с ней. Как говорится в отчёте компании IHS Markit, который приводит РБК, по итогам апреля индекс деловой активности в сфере услуг упал более чем втрое — с 37,1 до 12,2 балла. По словам специалистов, такой обвал наблюдается впервые в истории.

"Воздействие вспышки коронавируса оказало необычайно пагубное влияние на сферу услуг в России, поскольку самоизоляция и другие чрезвычайные меры создали операционные проблемы для их поставщиков", — говорится в отчете компании.

С чем связано рекордное сокращение рабочих мест?

Из-за режима самоизоляции клиенты в апреле массово отменяли или откладывали заказы на неопределенный срок. Темпы сокращения объема незавершенных заказов стали рекордными за последние 18 лет, а спад числа новых заказов и вовсе достиг исторического максимума. На фоне такой динамики компании резко начали сокращение персонала.