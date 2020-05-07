ЦБ прогнозирует снижение инвестиционной активности в РФ до 20%

Согласно прогнозам Центробанка, инвестиционная активность в России по итогам 2020 года снизится на 10-20% по сравнению с предыдущим годом. Об этом говорится в докладе Банка России о кредитно-денежной политике страны.

"Влияние распространения ограничительных мер и общей неопределенности в совокупности с падением цен на нефть и ослаблением курса рубля уже отражается на инвестиционных планах российских компаний. Судя по конференц-звонкам публичных компаний, которые отчитываются о своих результатах за I квартал, по итогам 2020 г. можно ожидать снижения капитальных затрат на 10-20% к прошлому году. При этом, видимо, на текущий момент сохраняется большой разброс в оценке ситуации между секторами и отдельными компаниями", — говорится в докладе.

Факторы, влияющие на инвестиционный спрос

Оценки аналитиков Центробанка говорят о том, что весомым фактором для инвестиционного спроса будут решения по капитальным затратам в нефтегазовом секторе. Особенно это актуально на фоне снижения спроса на трубопроводный газ в странах Европы, которое можно было увидеть ещё до пандемии коронавируса. Кроме того, важным фактором станет выполнение Россией условий нового соглашения ОПЕК+.