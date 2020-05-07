В Москве после самоизоляции не откроется до 50% магазинов одежды

В Москве после снятия ограничений, введенных для борьбы с коронавирусной инфекцией, могут не открыться до половины магазинов одежды, обуви и аксессуаров.

Как рассказали эксперты Fashion Consulting Group, сети H&M и Inditex (Zara, Bershka, Pull&Bear, Massimo Dutti) собираются закрыть свои магазины, ставшие нерентабельными.

Магазины одежды могут полностью перейти в онлайн

Руководитель Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс уверена, что в будущем ритейлеры будут сокращать число оффлайн-магазинов и постепенно переходить в онлайн-торговлю. По оценкам экспертов компании, из-за вызванного коронавирусом кризиса закроются почти 50% традиционных магазинов одежды, а продажи упадут на 35%.