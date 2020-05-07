В Москве после снятия ограничений, введенных для борьбы с коронавирусной инфекцией, могут не открыться до половины магазинов одежды, обуви и аксессуаров.
Как рассказали эксперты Fashion Consulting Group, сети H&M и Inditex (Zara, Bershka, Pull&Bear, Massimo Dutti) собираются закрыть свои магазины, ставшие нерентабельными.
Руководитель Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс уверена, что в будущем ритейлеры будут сокращать число оффлайн-магазинов и постепенно переходить в онлайн-торговлю. По оценкам экспертов компании, из-за вызванного коронавирусом кризиса закроются почти 50% традиционных магазинов одежды, а продажи упадут на 35%.
"Зато, как мы ожидаем, более чем вдвое могут вырасти объемы продаж через интернет. Если в 2019 году доля онлайн-торговли на рынке fashion занимала всего около 12%, то теперь треть продаж от общего объема рынка будет приходиться на дистанционную торговлю", — резюмирует эксперт.
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