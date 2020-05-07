Гендиректор предприятия-разработчика ООО "Военно-промышленная компания" Александр Красовицкий сообщил агентству РИА "Новости" о том, что серийное производство бронеавтомобилей нового поколения "Атлет" планируется начать в 2021 году.
"Сейчас опытные образцы бронеавтомобилей готовятся к государственным испытаниям, которые, несмотря ни на что, начнутся в ближайшее время. Они завершатся до конца текущего года. Серийное производство бронеавтомобилей семейства "Атлет" мы планируем начать уже в следующем году", — сказал он.
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