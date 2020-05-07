Бронемашины "Атлет" начнут производить в 2021 году

Гендиректор предприятия-разработчика ООО "Военно-промышленная компания" Александр Красовицкий сообщил агентству РИА "Новости" о том, что серийное производство бронеавтомобилей нового поколения "Атлет" планируется начать в 2021 году.