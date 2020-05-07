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О рекордном обвале российской экономики
Источник Правда.Ру

СМИ Грузии: без России нам грозит голод

Экономика » Аграрный сектор

Продовольственная безопасность Грузии в условиях пандемии коронавируса оказалась перед огромной угрозой: стране грозит самый настоящий голод, если она не наладит отношения с Россией.

Об этом сегодня пишет издание "Грузия и мир".

Бесо Барбакадзе, автор опубликованного материала, констатирует: Грузия — единственная в мире страна, которая 95% пшеницы закупает у одного поставщика — у России, которая в настоящий момент все поставки зерновых приостановила.

Этот факт, по мнению Барбакадзе, означает только одно:

  • если Россия не поставит зерно, Грузия неминуемо "вернется в голодные 90-е.

Почему приостановлен российский экспорт

Россия приостановила поставки зерна в другие страны "не из вредности" или желания кого-то наказать или что-то кому-то доказать, а по объективной причине.

Еще в прошлом году Минсельхоз РФ предупредил всех контрагентов, что

  • с 1 апреля 2020 года устанавливаются внетарифные квоты на экспорт зерновых — 7 млн тонн зерна.

На данный момент квота израсходована полностью израсходована, поэтому экспорт зерна запрещен.

"Ограничительные мероприятия направлены на то, чтобы стабилизировать цены на зерновые культуры внутри страны и удовлетворить местный спрос", — говорится в распространённом заявлении Министерства сельского хозяйства России.

Почему Россия не хочет торговать зерном?

Напомним,

  • в 2017 году в России был собран рекордный урожай зерна,
  • в 2018 -ом был спад, из-за которого пшеницу в России объявили приоритетной культурой,
  • в 2019 году РФ установила новый рекорд по урожаю пшеницы и стала главным игроком на международном рынке.

Что будет с урожаем — 2020 станет понятно к началу июля.

Коронавирус вмешался в правила игры:

  • цены на нефтепродукты упали, а спрос на продовольствие — вырос.

Россия сейчас проявляет заботу о собственном населении, поскольку пандемия и общий мировой кризис не стали поводом для отмены санкций и надеяться, если вдруг что-то не так будет с урожаем, стране не на кого — никто не поможет.

Причем тут Грузия?

Как уже было сказано, 95% зерна Грузия покупает у России. Найти замену ей уже пытались, но безрезультатно:

  • ни один крупный экспортер не пожелал иметь дело с маленькой Грузией, чтобы не обидеть страны, закупавшие продукцию в больших объемах,
  • ни одна из европейских стран не стала пересматривать свои договоры ради Грузии.

Кстати, аналогичная ситуация в стране и с энергоносителями.

Вывод прост: грузинам пора подумать о себе, а не идти на поводу у Запада

"Сколько бы теперь Запад ни подстрекал нас — Россия, мол, ваш враг и поносите ее бранными словами, нам остается лишь надеяться и радоваться, если там соберут щедрый урожай пшеницы", — делает вывод обозреватель "Грузия и мир".

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Темы россия грузия минсельхоз экспорт зерна
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