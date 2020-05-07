Продовольственная безопасность Грузии в условиях пандемии коронавируса оказалась перед огромной угрозой: стране грозит самый настоящий голод, если она не наладит отношения с Россией.
Об этом сегодня пишет издание "Грузия и мир".
Бесо Барбакадзе, автор опубликованного материала, констатирует: Грузия — единственная в мире страна, которая 95% пшеницы закупает у одного поставщика — у России, которая в настоящий момент все поставки зерновых приостановила.
Этот факт, по мнению Барбакадзе, означает только одно:
Россия приостановила поставки зерна в другие страны "не из вредности" или желания кого-то наказать или что-то кому-то доказать, а по объективной причине.
Еще в прошлом году Минсельхоз РФ предупредил всех контрагентов, что
На данный момент квота израсходована полностью израсходована, поэтому экспорт зерна запрещен.
"Ограничительные мероприятия направлены на то, чтобы стабилизировать цены на зерновые культуры внутри страны и удовлетворить местный спрос", — говорится в распространённом заявлении Министерства сельского хозяйства России.
Напомним,
Что будет с урожаем — 2020 станет понятно к началу июля.
Россия сейчас проявляет заботу о собственном населении, поскольку пандемия и общий мировой кризис не стали поводом для отмены санкций и надеяться, если вдруг что-то не так будет с урожаем, стране не на кого — никто не поможет.
Как уже было сказано, 95% зерна Грузия покупает у России. Найти замену ей уже пытались, но безрезультатно:
Кстати, аналогичная ситуация в стране и с энергоносителями.
"Сколько бы теперь Запад ни подстрекал нас — Россия, мол, ваш враг и поносите ее бранными словами, нам остается лишь надеяться и радоваться, если там соберут щедрый урожай пшеницы", — делает вывод обозреватель "Грузия и мир".
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