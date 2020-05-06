Продажи декоративной косметики в России упали на 80%

Исполнительный директор ассоциации производителей парфюмерии и косметики, товаров бытовой химии и гигиены Пётр Бобровский считает, что закрытие специализированных магазинов серьёзно повлияло на продажи косметики.

Он отметил, что россияне стали покупать на 80% меньше декоративной косметики, чем до пандемии. Особенно сильно кризис коснулся люксового сегмента.

"В целом, пандемия повлияла на наш рынок очень существенно. Взять, скажем, сегмент декоративной косметики. По некоторым позициям там есть очень серьёзное падение продаж: практически до 80%. Потому что закрыта вся специализированная розница, а декоративная косметика — это всё-таки товар, который в меньшей степени приобретается онлайн. В большей степени он приобретался в специализированной рознице, где можно было попробовать, посмотреть разные варианты. Для этой товарной группы очень существенное влияние нанесла пандемия. Кроме этого, всё, что на нашем рынке попадает в категорию, скажем так, "выше среднего" и "люкс", — это товары, которые не продаются обычно в гипермаркетах, оставшихся открытыми. Для них тоже очень серьёзно закрытие специализированной розницы сократило продажи", — заявил эксперт.

Станут ли женщины меньше краситься во время пандемии?

По словам Петра Бобровского, даже несмотря на введение распоряжения об обязательном ношении масок в общественных местах в ряде субъектов РФ, женщины всё равно будут продолжать краситься.