Исполнительный директор ассоциации производителей парфюмерии и косметики, товаров бытовой химии и гигиены Пётр Бобровский считает, что закрытие специализированных магазинов серьёзно повлияло на продажи косметики.
Он отметил, что россияне стали покупать на 80% меньше декоративной косметики, чем до пандемии. Особенно сильно кризис коснулся люксового сегмента.
"В целом, пандемия повлияла на наш рынок очень существенно. Взять, скажем, сегмент декоративной косметики. По некоторым позициям там есть очень серьёзное падение продаж: практически до 80%. Потому что закрыта вся специализированная розница, а декоративная косметика — это всё-таки товар, который в меньшей степени приобретается онлайн. В большей степени он приобретался в специализированной рознице, где можно было попробовать, посмотреть разные варианты.
Для этой товарной группы очень существенное влияние нанесла пандемия. Кроме этого, всё, что на нашем рынке попадает в категорию, скажем так, "выше среднего" и "люкс", — это товары, которые не продаются обычно в гипермаркетах, оставшихся открытыми. Для них тоже очень серьёзно закрытие специализированной розницы сократило продажи", — заявил эксперт.
По словам Петра Бобровского, даже несмотря на введение распоряжения об обязательном ношении масок в общественных местах в ряде субъектов РФ, женщины всё равно будут продолжать краситься.
"Про влияние обязательного ношения масок на продажи [помады] мне сложно сказать. Я не думаю, что это будет серьёзное влияние. Мне кажется, что женщины в любом случае будут стремиться к тому, чтобы оставаться собой и выглядеть хорошо. Опять же речь идёт об общественных местах. Может, им захочется [накраситься] где-то в семейном кругу или сейчас, как мы видим в СМИ, много проводится видеоконференций, онлайн-общение. Там все, как правило, выглядят хорошо", — отметил Петр Бобровский.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Русскому народу надлежит добиваться возвращения Украины в состав Российской Федерации ничуть не менее энергично, чем Украина добивается возвращения Крыма.