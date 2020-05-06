В апреле РЖД сократили перевозки пассажиров почти на 70%

В апреле перевозки пассажиров по сети Российских железных дорог (РЖД) снизились на 69,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как следует из сообщения холдинга, количество пассажиров во втором месяце весны составило 30,3 миллиона человек.

Насколько сильно сократилось количество пассажиров РЖД?

Количество пассажиров пригородного сообщения сократилось на 69% и составило 28,5 миллиона пассажиров. Поезда дальнего следования потерпели большее падение по сравнению с апрелем прошлого года — 77%, а количество пассажиров сократилось до 1,8 миллиона человек.

Пассажирооборот в апреле текущего года составил 2,3 миллиарда пассажиро-километров — это на 74,2% меньше, чем в 2019 году. Всего с начала года РЖД перевезли 289,4 миллиона пассажиров, а падение к январю-апрелю прошлого года составило 20,3%.

С чем связана такая статистика?

Из-за пандемии коронавируса и введённых ограничений РЖД отменили ряд поездов дальнего следования. Кроме того, сообщение с другими странами полностью закрыто. В случае улучшения ситуации компания планирует незамедлительно восстановить маршрутную сеть в полном объёме, а при необходимости и в случае роста спроса — увеличить предложение для пассажиров.