В апреле перевозки пассажиров по сети Российских железных дорог (РЖД) снизились на 69,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как следует из сообщения холдинга, количество пассажиров во втором месяце весны составило 30,3 миллиона человек.
Количество пассажиров пригородного сообщения сократилось на 69% и составило 28,5 миллиона пассажиров. Поезда дальнего следования потерпели большее падение по сравнению с апрелем прошлого года — 77%, а количество пассажиров сократилось до 1,8 миллиона человек.
Пассажирооборот в апреле текущего года составил 2,3 миллиарда пассажиро-километров — это на 74,2% меньше, чем в 2019 году. Всего с начала года РЖД перевезли 289,4 миллиона пассажиров, а падение к январю-апрелю прошлого года составило 20,3%.
Из-за пандемии коронавируса и введённых ограничений РЖД отменили ряд поездов дальнего следования. Кроме того, сообщение с другими странами полностью закрыто. В случае улучшения ситуации компания планирует незамедлительно восстановить маршрутную сеть в полном объёме, а при необходимости и в случае роста спроса — увеличить предложение для пассажиров.
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