Covindex, отражающий картину потребления наиболее востребованных товаров у россиян за неделю, с 27 апреля по 3 мая вырос на 2,6 пункта — до 99,6 пункта.
Индекс разработан агентством РИА "Новости" на основе данных, предоставляемых крупным оператором фискальных данных "Платформа ОФД". В список товаров для его расчета попали семь предметов, на которые у населения ажиотажный спрос на фоне пандемии: антисептики, одноразовые перчатки, медицинские маски, кусковое мыло, туалетная бумага, лимон и гречка.
"Средний чек такого набора за неделю 27 апреля — 3 мая составил 1219 рублей, в то время как неделей ранее был 1198 рублей. Рост среднего чека за неделю составил 1,75%, или 21 рубль. При этом среднее снижение объемов продаж за неделю — 34%", — подсчитали аналитики "Платформы ОФД".
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