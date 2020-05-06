Covindex за неделю вырос до 99,6 пункта

Covindex, отражающий картину потребления наиболее востребованных товаров у россиян за неделю, с 27 апреля по 3 мая вырос на 2,6 пункта — до 99,6 пункта.

Индекс разработан агентством РИА "Новости" на основе данных, предоставляемых крупным оператором фискальных данных "Платформа ОФД". В список товаров для его расчета попали семь предметов, на которые у населения ажиотажный спрос на фоне пандемии: антисептики, одноразовые перчатки, медицинские маски, кусковое мыло, туалетная бумага, лимон и гречка.